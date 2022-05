Coloană de camioane pe 20 de kilometri la frontiera Siret, pe partea ucraineană O coloana de camioane, care se intinde pe aproape 20 de kilometri, s-a format la intrarea in Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret, pe partea ucraineana, transmite Agerpres. Masinile care transporta marfuri sunt nevoite sa astepte cateva zile, pentru trecerea frontierei spre Romania, ca urmare a supraaglomerarii. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial […] The post Coloana de camioane pe 20 de kilometri la frontiera Siret, pe partea ucraineana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

