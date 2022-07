Colliers: Revenirea pieței de birouri din București a continuat și în prima jumătate a anului Cererea anualizata noua de spații de birouri moderne din București a ajuns, la jumatatea anului 2022, la valori comparabile cu media deceniului precedent, potrivit consultanților Colliers, care observa insa o diferențiere clara intre cum sunt percepute cladirile noi și cele existente care nu au beneficiat de investiții pentru imbunatațiri tehnice. Mai exact, ritmul anualizat al cererii noi aproape s-a dublat fața de minimul atins in contextul pandemiei, iar chiriașii se orienteaza intr-un numar tot mai mare catre cladirile noi, cu specificații tehnice calitative și care se afla in zone bune. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

