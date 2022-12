Colinde de Crăciun. Versurile celor mai frumoase colinde românești și internaționale Colindele de Craciun rasuna peste tot in aceasta perioada! In mall, la targul de Craciun, in mașina sau restaurante, peste tot se asculta colinde de Craciun. Iar cei care știu versurile acestor colinde se trezesc fredonandu-le și, dintr-o data, se simt teleportați in copilarie, cand toți colindam din casa in casa. Pentru o readucere aminte și o stare de bine, iata versurile celor mai frumoase colinde romanești și internaționale, care ne-au bucurat dintotdeauna Craciunul! Colinde de Craciun. Versuri „Impodobește mama bradul”, colinda cantata de Fuego Refren: Impodobeste mama bradul si nu te intrista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pastorala Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, transmisa de sarbatoarea Nasterii Domnului 2022, este intitulata „Hristos uneste cerul cu pamantul".Patriarhul Romaniei subliniaza in scrisoarea pastorala ca „Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboara in lume sa Se nasca, sa ...

- A nins pe parcursul noptii pe drumurile publice din judet. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe partea carosabila a DN18 in Pasul Gutai, la Viseu de Sus si in Pasul Prislop, pe DN19, Dealul Huta, intre km135 si km210, pe DN17C, Dealul Stefanitei si pe DN18B Dealul Pietris…

- Oficial s-a anunțat ca sectoarele de drumuri naționale din județul nostru au partea carosabila curata și parțial uscata in zonele de deal și de munte, respectiv curata și uscata la șes. Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu șase utilaje, fiind impraștiata cantitatea de 19 tone de material…

- Un meteor neobisnuit de stralucitor a luminat cerul Norvegiei in noaptea de sambata spre duminica si a putut fi vazut in mare parte din sudul tarii, relateaza BBC. Mingea de foc, cauzata de arderea rocii spatiale in atmosfera, i-a speriat pe norvegieni, care au inceput ingrijorati sa sune la politie.…

- Vremea, 8 noiembrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 12 si 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse in marea lor majoritate intre 1 si 9 grade. Valorile termice vor fi in continuare mai ridicate fata de mediile multianuale ale datei. Cerul va fi variabil, dar cu probabilitate…

- De regula toamna, la finalul lunii octombrie, Clujul ramane cufundat in ceața, dar deasupra norilor imaginile sunt de o frumusețe rapitoare. Ceața nu este o noutate pentru Cluj. Așa cum specialiștii explica, zona depresionara, in forma de „covata”, favorizeaza apariția acestui fenomen.”Clujul se…

- Astazi vremea va fi normala din punct de vedere termic in cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil, temporar noros in sudul, estul si centrul tarii si va ploua, pe arii restranse in Transilvania, Moldova si Muntenia. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in sud, sud-est…

- Vremea va fi mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros ziua, cand local la munte si pe arii restranse in rest se vor semnala ploi si cu caracter de aversa posibil insotite si de descarcari electrice. In zona montana inalta vor fi precipitatii si sub forma de lapovita si…