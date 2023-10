Colgate-Palmolive şi-a majorat estimările anuale referitoare la vânzări şi profit, datorită preţurilor mai mari şi a cererii puternice Companiile globale de bunuri de larg consum au crescut preturile produselor in ultimul an pentru a contracara costurile in spirala legate de materiile prime, forta de munca si lantul de aprovizionare. Cresterile de preturi au ajutat Colgate-Palmolive sa-si sporeasca marjele de profit brut cu 1,3 de puncte procentuale, pana la 58,5%, in timpul trimestrului incheiat pe 30 septembrie. Compania a declarat ca a crescut preturile cu 9,5% in trimestrul raportat, in timp ce o scadere de doar 0,5% a volumelor organice a semnalat ca preturile mai mari nu au afectat in mod substantial cererea. ”Performanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca multe alte firme industriale, producatorii de automobile se protejeaza impotriva fluctuatiilor preturilor marfurilor, provocand posibile castiguri sau pierderi non-cash, de obicei la sfarsitul fiecarui trimestru. Pentru Volkswagen, cel mai mare producator de automobile din Europa, acest lucru…

- Companii din diverse domenii, de la companii aeriene la banci, au inchis operațiunile in Israel și au solicitat angajaților sa lucreze de acasa. Companiile globale cu prezența in Israel au suspendat operațiunile sau au cerut angajaților sa lucreze de acasa in timp ce țara se afla in razboi cu Hamas…

- Preturile locuintelor in cele 27 de state membre ale UE au crescut cu 0,3% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu primele trei luni ale anului, dar au scazut cu 1,1% fata de trimestrul doi din 2022, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In schimb, chiriile au…

- Companiile s-au confruntat cu increderea mai slaba a consumatorilor si cu costurile cu forta de munca crescute, chiar daca piata muncii din SUA a dat semne de relaxare. Macy’s anuntase anul trecut ca angajeaza aproximativ 41.000 de persoane. A angajat aproximativ 76.000 de lucratori in 2021. Compania…

- Lego anunta cresterea vanzarilor, in pofida evolutiei din ChinaCota de piata a Lego a continuat sa creasca in primul semestru din 2022, chiar daca piata jucariilor a scazut si consumatorii chinezi au revenit in magazine intr-un ritm mai lent decat se estima, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Inflatia anuala a revenit in iulie la o singura cifra, respectiv 9,4%. Preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022. Inflatia anuala a coborat in luna iulie sub pragul de 10%, ajungang la 9,4%, in conditiile in care preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022,…

- CEO-ul Armin Papperger a declarat ca Rheinmetall a primit primele comenzi majore, ceea ce inseamna ca guvernele au inceput sa isi respecte angajamentele de a accelera achizitiile militare. ”Recent am semnat contracte cu un volum de comenzi de peste 7 miliarde de euro intr-o singura saptamana, un nou…

- Mugur Isarescu a prezentat, miercuri, raportul trimestrial asupra inflatiei. “Rata anuala a inflatiei, masurata cu indicatorul Indicele preturilor de consum, calculat de Statistica din Romania, si-a accentuat parcursul descendent in trimestrul II 2023, inclusiv ca urmare a reducerii dinamicii anuale…