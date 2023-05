Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul premierului Nicolae Ciuca va fi decis, asa cum sustine si el, de rotativa guvernamentala. Intrebat daca va ramane in guvern, dupa ce Marcel Ciolacu va prelua fraiele la Palatul Victoria, premierul in funcție a spus ca nu exclude aceasta varianta. Surse liberale susțin, in plus, ca posibila…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala cu privire la proiectele de lege adoptate in Parlament, care modifica definiția abuzului in serviciu, reglementat și fara un prag valoric, și prin care interceptarile realizate de serviciile secrete in doarele penale, inclusiv…

- Comisia Europeana nu este de acord cu modificarile trecute prin Senat la legea pensiilor. Coaliția PSD-PNL-UDMR trebuie sa o ia de la capat și sa respecte toate indicațiile din raportul Bancii Mondiale. Surse din Coaliție susțin ca oficialii europeni nu sunt de acord cu forma actuala a legii pensiilor…

- Un politist local din Bucuresti a fost retinut de procurori, fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita. El a cerut bani de la o persoana care construia ilegal intr-o zona protejata din Sectorul 4, fiind prins in flagrant. ”La data de 09.03.2023, intr-o cauza constituita ca urmare a formularii…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din Suceava dupa ce a fost prins, dupa o urmarire pe strazile din Vicovu de Sus, cu alcoolemie 2,46 in sange. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava, in seara zilei de 25 februarie, polițiștii din Vicovu de Sus au urmarit un…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri 15 februarie, legea prin care romanii vor primi doua noi zile libere.Legea a fost adoptata cu 193 pentru, 65 contra și 8 abțineri. Inițiativa legislativa, susținuta de majoritatea parlamentarilor, ofera romanilor liber pe 6 și 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului…