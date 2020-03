Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 153 de cadre medicale din Romania sunt INFECTATE cu coronavirus: LISTA județelor 153 de cadre medicale din Romania sunt INFECTATE cu noul coronavirus COVID-19. LISTA județelor Conform datelor raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul National de Supraveghere…

- In plina criza de securitate sanitara a medicilor din tara noastra provocata de epidemia de coronavirus, Colegiul Medicilor din Romania a solicitat joi testarea imediata a tuturor doctorilor din tara, cu prioritate, dar si a oricarui pacient adus in...

- Colegiul Medicilor din Romania solicita testarea imediata a tuturor medicilor din tara, cu prioritate, dar si testarea tuturor pacientilor care mai sunt acceptati in spitale, avand in vedere transmiterea comunitara a virusului COVID 19.Biroul Executiv al CMR a transmis, joi, cateva solicitari…

- Colegiul Medicilor din Romania solicita testarea imediata a tuturor medicilor din tara, cu prioritate, dar si testarea tuturor pacientilor care mai sunt acceptati in spitale, avand in vedere transmiterea comunitara a virusului COVID 19. Biroul Executiv al CMR a transmis, joi, cateva solicitari…

- Colegiul Medicilor din Romania a solicitat joi "testarea imediata" a tuturor doctorilor din tara "cu prioritate". "Cu toate ca, incepand cu discursurile presedintelui Klaus Iohannis, ale premierului Ludovic Orban si ale ministrului demisionar Victor Costache, s-a solicitat protectia fizica si biologica…

- Au fost anunțate noi reguli de catre Institutul National de Sanatate Publica, in privinta testarii pentru noul coronavirus, informeaza Libertatea. Strategia autoritatilor e axata pe detectarea rapida a cazurilor de COVID-19, in vederea limitarii transmiterii, și pe obținerea de dovezi de transmitere…

- Ziarul Unirea 28 februarie-Ziua Protectiei Civile din Romania: A fi salvator inseamna, inainte de orice, a fi OM! Pe 28 februarie este sarbatorita Ziua Protectiei Civile (sau Ziua Apararii Civile), data la care, in anul 1933, a luat nastere protectia civila in Romania, prin Decretul Regal nr. 468, care…

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania din cauza VIRUSULUI MISTERIOS depistat in China: Aproape 700 de cazuri au fost depistate doar in ultima saptamana, iar unul dintre focare este foarte aproape de județul nostru ALERTA in Romania din cauza VIRUSULUI MISTERIOS depistat in China: Aproape 700 de cazuri au…