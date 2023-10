Colegiul National Mircea cel Batran Constanta inchiriaza un spatiu comercial

Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Tehnologic "Tomis" Constanta anunta ca va organiza o licitatie pentru inchirierea unui spatiu in suprafata utila de 15 mp. Bunul ce urmeaza sa fie inchiriat este amplasat pe bulevardul Tomis nr. 153, Constanta, Corpul C3 al Liceului Tehnologic "Tomis" si are destinatia de chiosc alimentar. Spatiul…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi, din cadrul Politiei Municipiului Husi, au retinut un barbat, in varsta de 49 de ani, din comuna Tatarani, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si amenintare. Politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina pe strada Livezii, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in baia unui spațiu comercial, din cauza unui aparat electric. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul…

- INCENDIU la un spațiu comercial din Alba Iulia. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit joi seara, pe strada Livezii din Alba Iulia. Potrivit primelor informații, a ars un aparat electric aflat in baia unui spațiu comercial. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba…

- INCENDIU in Alba Iulia: Un aparat electric a luat foc in interiorul unui spațiu comercial. Intervin pompierii INCENDIU in Alba Iulia: Un aparat electric a luat foc in interiorul unui spațiu comercial. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui…

- O studenta in varsta de 18 ani de la Universitatea Aberdeen si mama ei vor calatori in spatiu la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce au castigat un loc la cel de-al doilea zbor comercial al companiei Virgin Galactic in urma unei extrageri la sorti, potrivit BBC.Anastatia Mayers si mama ei, Keisha…

- Mai mult decat orice alt sector al pieței imobiliare, segmentul spațiilor comerciale este deosebit de susceptibil la factorul localizare, ca urmare a dependenței vanzarilor de traficul pietonal.