Colegiul National „Carol I” din Craiova este in plin santier. Se lucreaza in cladirea in care se recompartimenteaza spatiile pentru a face noi sali de clasa si laboratoare, care sa poata fi folosite in noul an scolar. Directorul colegiului a precizat ca se fac eforturi sustinute pentru a pune totul la punct pana la revenirea elevilor in banci, subliniind ca nu se va pune problema mutarii elevilor in alte spatii din afara scolii. In paralel, si corpul central al scolii, care va intra in reabilitare in aceasta toamna, trebuie eliberat de mobilier si de carti. Colegiul National „Carol I” din Craiova,…