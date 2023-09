Stiri pe aceeasi tema

- Redacția Vremea Noua transmite condoleanțe colegei noastre, prof. Elena Talașman de la Colegiul “Cuza Voda” din Huși, care și-a pierdut mama. In aceste clipe cuvintele sunt de prisos și nu ne ramane decat sa o susținem sufletește și sa deplangem moartea Mariei Pascal, care pe 28 octombrie ar fi implinit…

- IERARHIE… Ministerul Educației a publicat in aceasta dimineața rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, cele de dupa contestații. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10 in plus, in schimb clasamentul candidaților cu cele mai mari medii a suferit modificari. Pe primul loc se afla, in continuare,…

- REUSITA… Cosmin Ioan Prodea, absolventul Colegiului National „Cuza Voda” Husi, singurul elev din judet care a reusit sa realizeze trei teze impecabile la Bacalaureat, toate notate cu 10,00, isi doreste sa devina medic! Faptul ca un asemenea tanar are aceasta aspiratie bucura cu atat mai mult, inclusiv…

- REZULTATE… Au fost publicate mediile la examenul de Bacalaureat, iar județul Vaslui are o singura medie de 10,00, adjudecata, spre bucuria hușenilor, de un elev al Colegiului Național “Cuza Voda”! 10,00 la Limba Romana, 10,00 la Matematica și 10,00 la Chimie Organizaca – așa arata rezultatele absolventului…

- REZOLVARI… Profesorul Adrian Talașman de la Liceul „Cuza Voda” Huși a rezolvat subiectele la cea de-a doua proba la Bacalaureat: Matematica. Potrivit dascalului, subiectele au fost mai ușoare decat cele primite la simulare. „Subiectele sunt echilibrate, potrivite pentru verificarea cunoștințelor la…

- REZOLVARI… Profesorul Adrian Talașman de la Colegiul „Cuza Voda” Huși, președinte al Societații de Științe Matematice din Romania – filiala Vaslui, a rezolvat subiectele la proba de Matematica a Evaluarii Naționale. Potrivit acestuia, subiectele au fost accesibile: „daca e sa analizam, subiectele I…

- MANDRIE…Copiii Husului, cei care s-au facut remarcati inca din gimnaziu sau liceu prin rezultate ce au adus bucurie scolii locale, nu isi dezmint buna formare, determinarea si educatia primita, oriunde ar ajunge! Edelina Bejan, de pilda, unul dintre elevii haraziti ai municipiului Husi, absolventa a…

- SUCCES… Azi, 10 iunie, s-a desfașurat etapa județeana a concursului “Sanitarii Pricepuți “, iar caștigator a fost desemnat echipajul de gimnaziu al Colegiului Național “Cuza Voda” Huși. “La concurs au participat 3 echipaje de liceu și 2 echipaje de gimnaziu. Concursul a fost caștigat de echipajul de…