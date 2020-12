Colectare selectivă și în comuna Schela Și locuitorii comunei gorjene Schela vor beneficia de servicii de colectare selectiva a deșeurilor menajere. Cetațenii vor primi saci galbeni in care vor fi colectate numai anumite categorii de gunoi, respectiv plastic, aluminiu, sticla, hartie. Colectarea selectiva a gunoiului va debuta miercuri. „Va incepe colectarea selectiva a deșeurilor menajere și in localitatea Schela. Daca la inceput nimeni nu credea in acest proiect acum colectarea selectiva a deșeurilor menajere are loc in 33 de localitați, practic vorbim de aproximativ 29.000 de gospodari din județul Gorj.”, a declarat Luis Popa, directorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata a deșeurilor in

- RER SUD indeamna buzoienii sa fie responsabili in gestionarea deșeurilor pe care le genereaza chiar și in vremuri de pandemie! Un comportament corect sau unul iresponsabil referitor la modul in care tratam deșeurile pe care le generam face diferența intre un corp sanatos dezvoltat intr-un mediu sanatos…

- Pompierii au intervenit, joi, pentru scoaterea unui barbat inecat dintr-un lac din comuna Ciurea, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Conform sursei citate, sase subofiteri cadrul Detasamentului 2 Pompieri din Iasi s-au deplasat cu mai multe autospeciale si o barca in localitatea…

- Actiunea vizeaza strazile din municipiul Galati unde se realizeaza colectarea deseurilor din poarta in poarta si va fi realizata de catre Ecosal Galati, care va prelua aceste deseuri si le va transporta la statia de sortare pentru a fi ulterior reciclate.

- Ultima conferinta de presa a lui Alexandru Oprea, din postura … Post-ul Oprea a anunțat, in ultima conferința de presa, finalizarea achiziției pentru serviciul de colectare selectiva a gunoiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Candidații USR-Plus la Rebrișoara și Josenii Bargaului – Leon Ilovan și Ioan Platon – ambii militari de cariera care au participat și in misiuni externe – iși doresc sa caștige primariile pentru care candideaza. Josenii Bargaului este ingura comuna de pe Valea Bargaului care nu asigura lemn de foc cetațenilor…

- Nuclearelectrica SA organizeaza licitatie pentru amenajarea unui bazin vidanjabil pentru colectarea apei uzate. Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza licitatie publica pentru amenajarea unui bazin vidanjabil pentru colectarea apei uzate menajere aferent Pavilion 10 CNE Cernavoda. Valoarea…