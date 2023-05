Episcopia Romano-Catolica din Iasi a anuntat o colecta interesanta pentru acest weekend, dupa slujba de Liturghie de duminica, 21 mai, cand se celebreaza Ziua Mondiala a Comunicatiilor Sociale. Conform acestora, in parohiile din Moldova credinciosii vor putea dona la finalul slujbelor pentru sustinerea financiara a proiectelor Oficiului pentru Comunicatii Sociale al episcopiei, in mod concret pentru achizitionarea unui studio mobil de transmisiuni audio/video pentru ERCIS FM, radioul Diecezei de Iasi. In Iasi, la Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina", aceasta zi de rugaciuni speciale pentru…