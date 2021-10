Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce partida Club Brugge - Manchester City, din grupa A a Ligii Campionilor, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Meciul se joaca marți, 19 octombrie, de la 19.45. Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, precum și de al patrulea…

- Donnarumma, portarul celor de la PSG in victoria cu Manchester City 2-0, a jucat primul sau meci in Liga Campionilor, cea mai importanta competiție fotbalistica din Europa. In varsta de 22 de ani, Donnarumma nu prinsese niciun meci in UCL din cauza ca AC Milan nu a mai reușit sa se califice in grupe…

- Lionel Messi a marcat primul gol pentru PSG in victoria din Liga Campionilor contra lui Manchester City, iar starul argentinian a precizat ca relatiile de joc cu cei doi coechipieri cu care formeaza „tridentul” ofensiv al echipei, brazilianul Neymar si francezul Kylian Mbappe, se imbunatatesc „incetul…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea reveni pe teren in echipa PSG la intalnirea de marti, din Liga Campionilor, cu Manchester City, informeaza presa franceza. Messi, dar si mijlocasul italian Marco Verratti s-au antrenat, luni, impreuna cu coechipierii lor si este de asteptat ca antrenorul…

- Mijlocasul german al lui Manchester City, Ilkay Guendogan, s-a adaugat pe lista de accidentati a ''cetatenilor'' dupa ce s-a ales cu o leziune la partida cu Southampton (0-0), din Premier League, de sambata, a anuntat antrenorul Pep Guardiola, conform agerpres. Manchester City nu i-a putut alinia…

- Pep Guardiola, ​antrenorul echipei Manchester City, a fost sfatuit de fanii gruparii sa se concentreze la misiunea pe care o are pe banca tehnica a formatiei si nu pe prezenta fanilor la meciuri, scrie BBC.O grupare a suporterilor lui City a spus ca declaratiile tehnicianului privind criticile referitoare…

- Antrenorul campioanei Angliei la fotbal, Manchester City, Pep Guardiola, spune ca editia trecuta din Liga Campionilor nu a fost una ''ratata'' pentru ''cetateni'' chiar daca echipa a pierdut finala in fata lui Chelsea, de la Porto (0-1), scrie Reuters. ''Manchester…