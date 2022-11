Colaj pornografic la o dezbatere a Ministerului Cercetării despre securitatea cibernetică Mai multe imagini pornografice au fost afișat pe ecranul din spatele vorbitorilor tocmai la o dezbatere despre securitatea cibernetica, organizata de Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii intr-o sala din cladirea Rectoratului Universitații Politehnica. Se pare ca imaginile ar fi fost incarcate de unul dintre participanți pe platforma Zoom prin care erau conectați vorbitorii care nu puteau fi prezenți fizic la eveniment. Conform publicației Captura (credit foto), printre participanți se numara trei secretari/ subsecretari de stat, parlamentari, un oficial de la Directoratul Național… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

