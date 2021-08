Stiri pe aceeasi tema

- Județul Alba va colabora cu Districtului Prignitz din Germania, prin promovarea reciproca a tradițiilor, folclorului și artei. Artiști din Alba vor participa la evenimente din Germania, iar oaspeți din aceasta țara vor participa la manifestari de la Alba Iulia, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale. O…

- O delegație oficiala a Districtului Prignitz din Republica Federala Germania se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru in județul Alba, printre subiectele abordate fiind și proiectele de colaborare in domeniul cultural dintre cele doua parți. Astfel, responsabilii culturali din Districtul Prignitz…

- LIVE VIDEO| Vizita delegației Districtului Prignitz, Landul Brandenburg, la Alba Iulia: Ion Dumitrel și Torsten Uhe, la Centrul de Cultura „Augustin Bena” Astazi, 30 august 2021, la ora 18:00, la sediul Centrului de Cultura „Augustin Bena”, o conferința de presa prilejuita de vizita delegației oficiale…

- Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba a dat startul inscrierilor pentru clasele care funcționeaza sub tutela instituției, fiind vorba despre zeci de specializari cultural-artistice. Durata cursurilor este de 2, 3 sau 4 ani, in funcție de specializare, pe…

- Școala de Arte și Meșteșuguri Alba a dat startul inscrierilor pentru specializarile cultural-artistice Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba a dat startul inscrierilor pentru clasele care funcționeaza sub tutela instituției, fiind vorba despre zeci de specializari…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 13 august. Cazul este la Alba Iulia. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,06 (anterior 0,06). Situația pe localitați – Rata incidenței…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a pianistului Cristian Niculescu. „Astfel, in semn de apreciere pentru promovarea constanta a muzicii si culturii romane, pentru implicarea sa in dialogul intercultural romano-german, precum si pentru sustinerea acordata manifestarilor…

- Tineri interpreti din opt judete participa, timp de doua zile, la Festivalul National de Folclor "Sus, sus, sus, la moti, la munte" de la Campeni, potrivit unui comunicat al Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba transmis,conform agerpres. Eveniment se desfasoara in zona terenului de fotbal din…