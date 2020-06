Codul roșu de inundații se prelungește în județele Timiș și Caraș-Severin Hidrologii prelungesc pana la ora 12:00 codul roșu de inundații in județele Timiș și Caraș-Severin. Sunt anunțate creșteri de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol. „Ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte se vor produce in continuare creșteri de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol pe raurile […] Articolul Codul roșu de inundații se prelungește in județele Timiș și Caraș-Severin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

