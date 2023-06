Stiri pe aceeasi tema

- O noua colaborare muzicala este gata sa fie vazuta de iubitorii muzicii bune, caci Malina și Amuly ne bucura cu piesa ”Adio”, prima lor colaborare speciala. Sprint Music iți prezinta nu numai o melodie de dragoste dar și un videoclip interesant, cu un scenariu de film, filmat peste hotare. Piesa “Adio”,…

- Chiar daca a mai avut colaborari și cu alți artișți, interpreta Cristina Vasiu a lansat pentru prima oara un duet cu iubitul ei, Catalin Stoica, la piesa “O mie de ani”, o melodie speciala de dragoste care ii reprezinta de minune. Cea mai noua surpriza muzicala vine de la simpatica solista Cristina…

- Colaborare surpriza. Satoshi și Carla's Dreams au lansat o piesa comuna. „Uneori cele mai nepotrivite ore sunt cele mai dorite. Talent. Atitudine. Satoshi. V-am cuprins”, a scris Carla's Dreams pe pagina sa de Facebook.

- Dupa ce și-a bucurat fanii in ultima vreme cu piese precum ”Singuratic (Introducere)”, ”Abonat” sau ”Do Re Mi”, Tecsan a lansat o noua colaborare muzicala. Aceasta este impreuna cu Cortes iar piesa se numește ”Made in CHINA”. Indragostit iremediabil de muzica, Tecsan revine in atenția fanilor impreuna…

- “scuze, iubito, te mint..” Dupa o pauza in care artista și-a dezvoltat mai mult partea creativa și a fost partenera de scena a lui Theo Rose, Alessandra revine cu noul sau single, “Amanta ta”. O chitara spaniola dramatica și un ritm ispititor stau drept fundal pentru povestea unei femei care afla…

- Fenomenul global SOFI TUKKER a colaborat cu producatorii olandezi de renume mondial Sunnery James & Ryan Marciano pentru noul lor single plin de energie, TROMPA. Piesa a fost prezentata in premiera live la Coachella de catre SOFI TUKKER și a fost deja difuzata in seturile live ale lui Sunnery James…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…

- Fanii muzicii bune vor avea parte de o surpriza caci se pune la cale un super proiect muzical. Anul 2023 vine cu o colaborare inedita intre 2NormaL&What’s UP & Emeric Imre care lanseaza ”Regina”, o piesa inspirata din ”Nebun de alb”. Eduard Cotoara, solistul 2NormaL, a venit cu ideea de a face o piesa,…