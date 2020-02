Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, citat vineri la Resita intr-un dosar instrumentat de DIICOT Caras-Severin, a declarat ca toti cei audiati au calitatea de suspect. "In acest dosar toti suntem suspecti. Eu sunt suspectul care am venit in judet de doua ori, o data in ianuarie anul trecut, o data cu constituirea unei echipe interimare de conducere a PSD Caras-Severin, cand am stat putin timp, si a doua oara in luna martie, cand am venit impreuna cu mai multi colegi din conducerea centrala a partidului si mai multi ministri si am stat sase ore pentru a asista la alegerile judetene…