Nu demult, deputata aleasa pe listele AUR era protestatara #rezist, o sustinatoare a Laurei Codruta Kovesi si a USR etc. Totusi, discursul ei public s-a schimbat radical in vara lui 2020. Director din Primaria Timișoara, acuzat ca a trimis la București un BMW al instituției ca sa-i aduca prietena „Sosoaca face ceea ce trebuia sa faca PSD! Adica ia pozitie publica, se implica, urla la guvern! Sosoaca face de o mie de ori mai mult decat Ciolacu, Dancu, Grindeanu si toti academistii securistoizi din PSD! Sosoaca face opozitie, intr-o perioada in care nu mai face nimeni! Trecutul ei rezist…