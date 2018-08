Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de oaspeți a avut fiul lui Liviu Dragnea la nunta considerata evenimentul politico-monden al anului. Mulți dintre ei, grei din politica și oameni de afaceri. Meniul a fost sofisticat, pe baza de pește.Totuși, in zori, sarmalele s-au amestecat cu manelele. La fel cum, in materie de ținute,…

- Duminica (26 august), a avut loc nunta fiului lui Liviu Dragnea, un eveniment la care au participat aproape 1.000 de oameni. Ștefan Valentin Dragnea și Gina Alexandra Tatulescu au spus un „DA” hotarat in fața lui Dumnezeu, apoi au petrecut alaturi de prieteni, de familie la Palatul Snagov, dar și de…

- Bombonica Prodana nu a apare nici in imaginile de la cununia religioasa, nici in cele de la petrecerea de la Palatul Snagov. De altfel, Liviu si Bombonica au divortat in 2015, iar absenta ei de la nunta spune totul despre relatia lor. Nici sora lui Valentin Dragnea nu a fost vazuta in nicio fotografie. …

- Stefan Valentin Dragnea a avut parte de o surpriza mai puțin placuta la nunta sa cu Gina Alexandra Tatulescu! Mirii nu s-au putut cununa religios la biserica, din cauza amenințarilor primite pe internet, și au fost obligați sa faca Taina Cununiei la Palatul Snagov, acolo unde s-a ținut și petrecerea.Dupa…

- ”Imi pare rau, dar educația mea nu poate accepta amestecul de roluri și protestele la un eveniment privat. Inacceptabil!”, a scris Iulian Chifu pe Facebook. Stefan Valentin Dragnea a avut duminica cununia civila cu Gina Alexandra Tatulescu. Ceremonia a fost oficializata de Gabriela Firea,…

- Stefan Valentin Dragnea a avut duminica cununia civila cu Gina Alexandra Tatulescu, ceremonia fiind oficializata de Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al partidului condus de Liviu Dragnea.

- Cununia civila a fost oficiata de primarul Capitalei, Gabriela Firea. Cununia religioasa va tot duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Capitala. Prima imagine cu Gina Alexandra, nora lui Liviu Dragnea, in ziua nuntii FOTO Petrecera va avea loc la unul dintre cele mai elegante localuri…

- Tanarul Valentin Dragnea iși va uni destinul cu Gina Alexandra, fata pe care o iubește de mai bine de 5 ani, scrie libertatea.ro. Nunta celor doi va avea loc la unul dintre cele mai elegante localuri din apropierea Capitalei, Palatul Snagov, fost palat regal, construit pentru Prințul Nicolae al Romaniei.…