- Precipitatii nemaivazute pana acum, care in cateva ore au ridicat nivelul raurilor pana s-au revarsat, au fost inregistrate in regiunea Emilia-Romagna. Practic toate cursurile de apa dintre Rimini si Bologna, douazeci si unu in total, s-au revarsat intre miercuri si joi dimineata, inundand vaste zone…

- Cațiva morți au rezultat in urma inundațiilor catastrofale din nordul Italiei, iar mii de oameni au fost nevoiți sa-și paraseasca casele. Mai multe persoane au murit și mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca Guvernul Romaniei este pregatit sa ofere sprijinul autoritatilor italiene pentru misiunile de salvar a victimelor inundatiilor din nordul Italiei. Cel putin opt persoane au murit si atel mii de oameni au fost evacuati, in urma unor inundatii in Emilia-Romagna. „Guvernul…

- In nordul Italiei, opt oameni si-au pierdut viata in urma inundatiilor din ultimele 24 ore numai in provincia Forli, din regiunea Emilia-Romagna. 24 de localitati sunt sub apa. Mai multe tronsoane ale autostrazii A14 dintre Bologna si Florenta sunt inundate, iar circulatia este intrerupta. Peste 5.000…

- Cinci persoane au murit, iar mii de oameni sunt stramutați din regiunea Emilia Romagna. Circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Mai multe rauri au iesit din…

- Imagini dramatice cu dezastrul provocat de inundații, in Italia. Mii de oameni au fost evacuați din calea apelor, insa din pacate sunt și victime. Cel puțin trei persoane au murit, au anunțat autoritațile, miercuri, potrivit Reuters. Și mii de oameni au fost evacuați din locuințe in urma inundațiilor…

