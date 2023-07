Cod roşu de furtuni în Vâlcea: Grindină mai mare ca un ou de găină Mai multe localitati Valcea s-au aflat, joi seara, sub avertizare cod rosu de furtuni, iar pe retelele de socializare au fost publicate imagini cu grindina de mari dimensiuni.In localitatea Horezu din judetul Valcea grindina a depasit in dimensiuni marimea unui ou de gaina, porivit imaginilor publicate de Meteoplus.Conform sursei citate, la Horezu si Costesti au fost masini distruse de grindina. Potrivit ANM, localitatile Brezoi, Voineasa si Malaia din Valcea au fost sub cod rosu de furtuni intre orele 20:40 si 22:00. Meteorologii au anuntat grindina de dimensiuni mari, precum si vijelie puternica,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

