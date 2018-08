Cod roşu de caniculă pentru 18 oraşe din Italia Ministerul Sanatatii italian va emite cel mai ridicat nivel de alerta - nivelul trei - pentru 18 orase, inclusiv capitala Roma. care se vor confrunta joi cu temperaturi caniculare, potrivit agentiei de presa ANSA.



Centrul si nordul tarii sunt cele mai afectate. Orasele in care va fi cod rosu sunt: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Florenta, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venetia, Verona si Viterbo.



Caldura intensa este prognozata sa dureze cel putin pana in primul weekend din august.



