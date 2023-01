Cod portocaliu și cod galben de ninsori și ploi în România pentru zilele următoare – Harta MESAJ 1ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 10 – 12 ianuarie, ora 10Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, polei, intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat vor fi precipitații moderate cantitativ, la inceput in vestul, centrul și sudul teritoriului, apoi și in celelalte zone, iar din noaptea de miercuri spre joi, aria acestora va fi in restrangere spre regiunile estice și sud-estice. Local se vor acumula cantitați de apa de 15...25 l/mp și pe alocuri de peste 30 l/mp. Precipitațiile vor fi sub forma de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

