- Administrația Naționala de Hidrologie a emis o informare hidro, vizate fiind mai multe cursuri de apa inclusiv din județul Maramureș. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a publicat, joi, lista cu posturile TV care trebuie transmise obligatoriu in 2023 de catre furnizorii de televiziune prin cablu, scrie Agerpres. Din aceasta lista, care se regaseste pe site-ul CNA, fac parte serviciile de programe ale Societatii Romane de…

- Țara Moților, mai denumita și Țara de Piatra, este situata in Munții Apuseni, pe bazinul superior ale raurilor Arieș și Crișul Alb. Cuprinde porțiuni din actualele județe Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

- FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE. COD GALBEN. In intervalul 19.01.2023…

- Potrivit INHA, pana sambata, la ora 12.00, este in vigoare o avertizare cod galben si cod portocaliu de inundatii.Astfel, este cod galben, in intervalul 18.01.2023 ora 12:00 – 21.01.2023 ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa – sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul…

- Hidrologii au emis sambata o noua avertizare Cod galben și portocaliu de viituri, valabila de sambata ora 14.00 pana luni la pranz pe rauri din 17 județe.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…