COD PORTOCALIU de furtună în județul ALBA: Vijelii, grindină și descărcări electrice. Localitățile vizate COD PORTOCALIU de furtuna in județul ALBA: Vijelii, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate COD PORTOCALIU de furtuna in județul ALBA: Vijelii, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate Duminica dupa-amiaza, meteorologii au emis o avertizare meteo de vreme severa imediata pentru mai multe localitați din județul Alba. Conform ANM, intre orele 14:10 și 15:30, sunt vizate urmatoarele zone: Aiud, Unirea, Miraslau, Livezile, Poșaga, Rimetea și Ocoliș. Fenomenele anunțate includ […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

