Cod galben pentru mai multe zone din tara! Ce ne asteapta duminica, in ziua de Paste

Stiri pe aceeasi tema

- Alerte meteo de vreme severa imediata in mai multe judete din Muntenia, Oltenia si Transilvania Meteorologii au emis avertizari meteo de vreme severa imediata in mai multe judete din sudul si centrul tarii. COD GALBEN, valabil de la ora 23:30 pana la ora 5:00 In zona : Județul Brasov: zona de munte…

- DN 21 A Baraganu (Braila) si Tandarei (Ialomita), patru drumuri judetene si sase tronsoane de drumuri judetene din Braila sunt inchise circulatiei rutiere din cauza sulurilor de zapada formate pe carosabil, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt.col.Stefan Stoian.…

- Circulatia rutiera pe DJ 211B Baraganu - Victoria este inchisa din cauza sulurilor de zapada, iar in momentul de fata se lucreaza la degajarea zapezii si reluarea traficului, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De…

- Județul Buzau a fost zguduit de un nou seism, astazi, in jurul pranzului. Cutremurul a fost unul destul de intens, resimțit in special de locuitorii județului. Conform INFP, in ziua de 24/02/2018 la ora 12:00:01(ora Romaniei) s-a produs in Muntenia, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe…

- Un cutremur de 2,5 grade a avut loc luni dimineata la ora 5:31 in judetul Braila. Acesta a avut loc la o adancime de numai 10,4 kilometri, conform INFP. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuratei (41km). b1.ro

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuraței (41km).…

- Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuratei (41km). Seismul s-a produs la ora 5.31, in judetul Braila, la adancimea de 10.4 kilometri. In 24 noiembrie, in aceeasi zona s-a produs un cutremur…

- COD GALBEN. Valabil de la : 08-01-2018 ora 8:00 pana la : 08-01-2018 ora 11:00In zona : Județul Braila: Insuraței, Baraganul, Berteștii de Jos, Chișcani, Frecaței, Gropeni, Marașu, Roșiori, Stancuța, Tufești, Unirea, Victoria, Viziru;Județul Ialomița: Amara, Fetești, Slobozia, Țandarei,…