Meteorologii anunta pentru miercuri ninsori, polei și intensificari ale vantului in 14 județe. Potrivit ANM, pana la ora 18.00, in județele Suceava, Neamț, Bacau și la munte vor predomina ninsorile moderate cantitativ și va continua sa se depuna strat de zapada. In restul Moldovei vor fi precipitații mai ales sub forma de lapovița și se […]