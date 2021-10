Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea este valabila in intervalul 16 octombrie, ora 10.00 ndash; 17 octombrie, ora 08.00 In sud est ploile vor fi insemnate cantitativ si se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi local 25...30 l mp si izolat 35...40 l mp in sud estul Munteniei si in sudul DobrogeiAdministratia Nationala de…

- Vremea va fi rece in toata țara pina luni, 4 octombrie, iar temperaturile se vor menține scazute, la nord coborind pina la limita inghețului. Meteorologii au emis cod galben de ingheț pe intreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea meteorologica este valabila pentru zilele de 2 – 4 octombrie. Meteorologii…

- Meteorologii au actualizat informarea de ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata si intensificari ale vantului, valabila la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 septembrie, ora 10:00 – 18 septembrie, ora 10:00,…

- Autoritațile au avut la dispoziție cateva zile in care sa monitorizeze incidența cazurilor Covid in Cluj Napoca, acum Prefectul a „decretat”, orașul reședința de județ intra in scenariul galben!... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- COD GALBEN de ploi și vant in județul Alba. Sunt vizate mai multe localitați din Munții Apuseni și partea de sud a județului Autoritațile au emis o alerta de COD GALBEN, valabila in județul Alba. Sunt vizate localitațile Campeni, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montana, Lupșa, Horea, Poșaga și Mogoș. De…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de cantitați de apa insemnate valabila de marți, la ora 12.00, pana miercuri la ora 10.00. Vremea rea va fi in Maramureș, Crișana și in nord-vestul Transilvaniei. Potrivit avertizarii, va ploua in cantitați importante in regiuni din județele Mureș,…

- btr Se strica vremea in Maramureș incepand de azi, de la amiaza. Potrivit anunțului facut de meteorologi, mai multe județe, inclusiv și Maramureșul, vor intra la ora 12.00 sub incidența unui cod galben de ploi insemnate cantitativ. Pana maine dimineața, ora 10.00, in județ sunt așteptate sa cada cantitați…

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate in cea mai mare parte a tarii, inclusiv in Bucuresti, valabil pana duminica seara la ora 23:00. De la ora 15.00, intra in vigoare un cod portocaliu de ploi abundente pentru 10 judete…