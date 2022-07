Cod galben de vreme instabilă în peste trei sferturi din ţară, până duminică seara Meteorologii au emis, vineri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ, valabila pana duminica seara in peste trei sferturi din tara. Astfel, in perioada 29 iulie, ora 12:00 – 31 iulie, ora 22:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata la deal si la munte, local in Transilvania, Banat si Oltenia, precum si in noaptea de vineri spre sambata (29/30 iulie) in Moldova si nordul Dobrogei. Pe parcursul intervalului de prognoza vor fi averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si pe alocuri vijelii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

