Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana duminica dimineata, in patru bazine hidrografice. onform prognozei de specialitate, in intervalul 30 aprilie, ora 09:00 – 1 mai, ora 06:00, se pot produce cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, pe raurile din bazinele hidrografice Crasna – sector aval S.H. Craidorolt (judetul Satu Mare), Crisul Alb – sector aval S.H. Ineu (judetul Arad), Barzava – sector aval…