Meteorologii au avertizat ca marți vantul o sa bata cu putere in Carpații Meridionali. Specialiștii au emis cod roșu. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul roșu va fi in vigoare marți, in intervalul orar 2:00 – 14:00. Zone afectate de intensificarile vantului sunt in Carpații Meridionali. La altitudini de peste 1.800 de metri in Carpații […] Articolul Cod galben de vant puternic in aproape toata țara. Cod roșu in mai multe județe