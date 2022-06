Cod galben de ploi în toată Oltenia Cod galben de instabilitate atmosferica in mai bine de jumatate de țara, inclusiv in intreaga zona a Olteniei. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca in intervalul 5 iunie, ora 12.00 – 6 iunie, ora 06.00 va fi instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea și Carpații Orientali și Meridionali, iar seara și noaptea, local și in Banat și Oltenia. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, intensificari ale vantului și vijelii (cu viteze in general de 55…75 km/h), precum și grindina. Cantitatile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

