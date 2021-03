Cod galben de ninsori, lapoviță și polei, emis de meteorologi ANM a emis un nou cod galben de ninsori, lapovița și polei. Avertismentul meteo intra in vigoare de joi, de la ora 23.00. Codul galben emis de meteorologi este valabil pana vineri, la ora 18.00. In acest interval, aria precipitațiilor se va extinde treptat, la inceput in regiunile vestice, nord-vestice, apoi și in centru și in nord-est. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zapada, iar in zonele mai joase de relief vor fi precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și trecator ploaie. Pe alocuri se va forma polei. Temporar vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua atenționare meteo cod galben de viscol, și ninsori, care va afecta Maramureșul, Munții Apuseni și Carpații Orientali. In paralel, a fost emisa și o informare meteo de ninsori, lapovița, polei și intensificari ale vantului, care se vor manifesta in jumatate din țara. Sub…

- In intervalul 11 martie, ora 23:00 – 12 martie, ora 18:00 vor fi precipitații mixte, depuneri de polei, ninsori la munte, intensificari temporare ale vantului. Cum vezi viitorul copilului tau? Aplica acum pentru o bursa de antreprenoriat prin VERTIK Junior In intervalul menționat aria precipitațiilor…

- ANM a emis o atenționare de tip cod galben pentru urmatoarele 24 de ore. Racire accentuata, intensificari ale vantului, ninsori viscolite, polei sunt fenomenele meteo vizate. Atenționarea ANM de tip cod galben este valabila in intervalul 11 februarie, ora 12:00 – 12 februarie, ora 12:00. In acest interval,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben, in toata tara, de racire accentuata intensificari ale vantului, ninsori viscolite si polei. In intervalul 11 februarie, ora 12:00 – 12 februarie, ora 12:00, vremea se va raci brusc și accentuat in toate regiunile, astfel incat…

- Va fi frig cumplit! COD GALBEN pentru toata țara. ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN, valabila in toata țara, de miercuri, 11 februarie, ora 12:00 pana pe 12 februarie, ora 12:00, privind racirea accentuata, intensificari ale vantului, ninsori viscolite, polei. In intervalul menționat,…

- Specialiștii meteo au emis un cod galben de vant valabil in sudul Banatului, al Transilvaniei și in Dobrogea și, de asemenea, un cod galben de ploi și precipitații mixte in nordul Moldovei. Luni, de la ora 12.00, a intrat in vigoare o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ și vant. Astfel,…

- Meteorologii au emis cod galben de vant valabil in sudul Banatului, al Transilvaniei și in Dobrogea și, de asemenea, cod galben de ploi și preciptații mixte in nordul Moldovei. Codul galben de vant a intrat in vigoare luni, la ora 12.00 și este valabil pana marți, la ora 12.00 in zona de munte, sudul…

- Meteorologii au emis cod galben de vant valabil in sudul Banatului, al Transilvaniei și in Dobrogea și, de asemenea, cod galben de ploi și preciptații mixte in nordul Moldovei. Codul galben de vant a intrat...