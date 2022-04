Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana duminica dimineata, in patru bazine hidrografice. onform prognozei de specialitate, in intervalul 30 aprilie, ora 09:00 – 1 mai, ora 06:00, se pot produce cresteri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana maine dimineata, in patru bazine hidrografice.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 30 aprilie, ora 09:00 – 1 mai, ora 06:00, se pot produce cresteri de debite si…

- Hidrologii au instituit cod galben de inundații in mai multe sectoare din bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Barzava si Olt. Sunt vizate cursuri de apa din județele Satu Mare, Arad, Timiș, Covasna și Brașov.

- Hidrologii au instituit cod galben de inundații in mai multe sectoare din bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Barzava si Olt. Sunt vizate cursuri de apa din județele Satu Mare, Arad, Timiș, Covasna și Brașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Hidrologii au anunțat cod galben de inundații in mai multe sectoare din bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Barzava si Olt. Sunt vizate cursuri de apa din județele Satu Mare, Arad, Timiș, Covasna și Brașov. Avertizarea de tipul cod galben intra in vigoare sambata, la ora 9:00, și este valabila…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana sambata la miezul noptii, in sase bazine hidrografice. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 29 aprilie, ora 11:00 – 30 aprilie, ora 00:00, se pot produce…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din judetele Covasna, Brasov si Harghita.Pana miercuri seara, la ora 24:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri…

- Convoiul pentru Libertate a parcurs, miercuri, imparțit in doua grupuri, cele doua trasee Satu-Mare – Oradea – Arad – Timișoara și Satu-Mare – Zalau – Cluj-Napoca – Targu-Mureș. In acest moment, unul dintre convoaie a ajuns la Timișoara, iar al doilea este pe punctul de a intra in Targu-Mureș. Al treilea…