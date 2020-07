Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA 26 Mai 2020, ora 13.00 Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, in urma cu puțin timp, ca Romania a depașit pragul de 18.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Pana astazi, 24 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.070 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 20 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- S-a decis! In acest an, absolvenții de liceu nu vor susține examenele de bacalaureat ci vor primi dipome de absolvent in baza mediilor obținute in ultimii trei ani la disciplinele de baza. Proiectul de lege privind anularea BAC-ului pentru absolvenții claselor a 12-a din acest an a fost avizat pozitiv…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 12 mai, ora 11:00 - 12 mai, ora 20:00Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei. Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului, vijelii In intervalul menționat, in cea mai mare parte a…

- 10 Mai 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.286 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 199 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate,…

- In plina pandemie de coronavirus, artiștii se dueleaza in Trending! Romanii țin și in aceasta perioada primul loc ocupat de... manele. Acum, il gasim pe Cocoș de la Calarași, un cantareț despre care nu mulți oameni știau pana in aceasta saptamana.