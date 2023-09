Stiri pe aceeasi tema

- Coco Gauff (19 ani) s-a calificat in premiera in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 7-5, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova. Gauff, numarul 6 mondial, este cea mai tanara reprezentanta a Statelor Unite calificata in finala la US Open,…

- A fost cel mai bun parcurs al Soranei Cirstea la un turneu de Grand Slam, pentru prima data din anul 2009 și pana in prezent. Precedenta mare competiție in care sportiva din Romania a reușit sa ajunga in faza sferturilor de finala a fost Roland Garros. La doar cateva ore dupa eliminarea de la US [...]…

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic, in cinci seturi, cu 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Finala care i-a opus pe cei mai buni jucatori ai lumii in momentul de fata a fost una disputata, Alcaraz…

- Tunisianca Ons Jabeur și jucatoarea ceha Marketa Vondrousova vor disputa finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce s-au impus, joi, in semifinale. Locul 6 in ierarhia tenisului WTA, Jabeur s-a calificat in finala dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, locul 2 WTA, in trei seturi,…

- Fotbalul reprezinta cea mai importanta parte din oferta oricarei agenții de pariuri, dar asta nu inseamna ca pasionații de betting se plictisesc vara, atunci cand „sportul rege” ia pauza in Europa.O agenție de top precum Betano ofera pariuri pe alte zeci de discipline, printre care tenis de…

- VIDEO: Cum s-a simțit tenismena din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, la Roland Garros. Ce planuri de viitor are sportiva Miriam Bulgaru este unul dintre fenomenele sportului albaiulian, și recent a participat la primul turneu de Grand Slam din cariera, unde a obținut și prima victorie. Tenismena Miriam Bulgaru…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, care a castigat, duminica, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares al 23-lea sau titlu de Mare Slem, dupa ce l-a invins in finala pe norvegianul Casper Ruud, nu se gandeste inca la retragere la varsta de 36 de ani, relateaza AFP."Cred ca acest turneu este,…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Sarbul și-a facut deja programul pentru sezonul de iarba. Novak Djokovic a ajuns la 23 de turnee de Grand Slam, record absolut in tenisul masculin. Sarbul…