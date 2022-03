Stiri pe aceeasi tema

- Coca-Cola a anunțat, marți seara, ca iși suspenda operațiunile in Rusia, ca urmare a razboiului din Ucraina. Anunțuri similare au fost facute de Pepsi și Starbucks, potrivit BBC. „Inimile noastre sunt alaturi de oameni care indura efectele nedrepte ale acestor evenimente tragice din Ucraina”, a transmis…

- Gigantul suedez de mobila IKEA a anunțat joi ca inchide temporar magazinele din Rusia si Belarus și intrerupe orice aprovizionare acolo din cauza razboiului din Ucraina. Decizie va avea un impact direct asupa a peste 15.000 de angajați, informeaza CNN . „Razboiul are deja un impact uman enorm. De asemenea,…

- Wizz Air ofera 100.000 de bilete gratuite ucrainenilor care vor sa fuga de razboi. Plecarea, din Romania și alte trei țari Compania aeriana low-cost Wizz Air a decis sa ofere 100.000 de bilete gratuite ucrainenilor care vor sa fuga de razboiul dus de Rusia in Ucraina, a anunțat compania pe Twitter.…

- Google a decis sa nu mai furnizeze informatii in timp real despre traficul de pe strazile din Ucraina, in urma consultarilor cu autoritatile locale,Dupa Facebook si Twitter, Google este si el pus in situatia sa aduca modificari speciale pentru Ucraina produselor sale, asta dupa ce, deja, a…

- Compania americana Planet a publicat mai multe fotografii pe Twitter si pe site-ul sau care arata daunele provocate de Rusia la doua baze aeriene din Ucraina: Baza Aeriana Mykolaiv si Baza Aeriana Chuhuiv.

- Polonia nu mai vrea sa dispute barajul pentru calificarea la Mondial impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a inceput razboiul in Ucraina. Daca la inceput polonezii anunțau ca nu sunt de acord sa dispute meciul de baraj in Rusia, acum președintele Federației de Fotbal din Polonia, Cezary Kulesza,…

- Din dimineața zilei de joi, 24 februarie, Rusia ataca Ucraina pe mai multe fronturi. Intre forțele ucrainene și armata rusa se dau batalii in orașe importante, precum Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa. Romania i-a propus Ucrainei sa joace meciurile de acasa la București

- Un inalt oficial al Pentagonului a anuntat vineri ca Statele Unite au decis sa trimita 3.000 de militari suplimentari in Polonia pentru a "linisti aliatii NATO", in contextul in care Washingtonul se teme de o invazie militara rusa in Ucraina, transmite AFP. Cei 3.000 de soldati cu sediul la…