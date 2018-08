Coca-Cola intra pe segmentul cafenelelor

Grupul american Coca-Cola Co a anuntat vineri ca a ajuns la un acord pentru preluarea Costa Coffee, al doilea cel mai mare sant de cafenele din lume, de la grupul britanic Whitbread Plc pentru 3,9 miliarde lire sterline (5,1 miliarde dolari), intrand pe o noua piata in incercarea de a-si diversifica operatiunile dincolo de bauturile carbogazoase, transmite Reuters.



Preluarea Costa Coffee ofera Coca-Cola o retea de aproape 4.000 de unitati in peste 30 de tari.



Whitbread a informat intr-un comunicat de presa ca tranzactia a fost aprobata in unanimitate de consiliul de administratie…