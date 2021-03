Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare PNL – USR PLUS - UDMR a decis, luni, sa nu susțina amendamentul care ar oferi studenților 12 calatorii gratuite cu trenul, pe langa reducerea de 50% la achiziționarea biletelor. Liderii coaliției s-au intalnit in ședința la Parlament, la care premierul Florin Cițu nu a fost prezent.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca va sustine amendamentul referitor la calatoriile gratuite cu trenul pentru studenti, în cazul în care coalitia de guvernare va lua o decizie în acest sens. Reamintim ca liderul PNL susține suplimentarea calatoriilor gratuite pentru studenți…

- Fostul presedinte CCR Augustin Zegrean a explicat ce spune Legea fundamentala in privinta revocarii unui membru al Guvernului, in contextul schimbului de replici dintre vicepremierul Dan Barna si premierul Florin Citu

- Florin Cițu merge in Parlament la solicitarea PSD, la „Ora premierului”, de la ora 17.00, pentru raspunsuri in fața aleșilor in legatura cu bugetul pe anul 2021. Tema dezbaterii propuse de social-democrați pentru aceasta dupa-amiaza fiind intitulata "Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei".Pe…

- ​Premierul Florin Cîțu le-a cerut liberalilor luni, în ședința Biroului Executiv, sa nu depuna niciun amendament la legea bugetului de stat pentru a nu depași deficitul de 7,16%, susțin surse prezente la ședința PNL. Subiectul amendamentelor s-a dezbatut și în ședința Coaliției. Totodata,…

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu, membru al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, a declarat, marti, ca a solicitat la intalnirea cu premierul Florin Citu alocarea fondurilor necesare pentru implementarea masurilor de ajutor pentru firmele afectate de pandemia…

- „Romania nu și-a permis anul trecut, nu-și permite nici in 2021 acest lucru”, a declarat miercuri premierul Florin Cițu dupa ce CCR a decis ca legea care permite majorarea pensiilor cu 40% este constituționala. „Romania nu si-a permis anul trecut. Nu-si permite nici in 2020 acest lucru. In acest moment,…