- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Palatul Cotroceni, ca tensiunile din coaliție au fost doar ”un moment mai dificil” generat de ”gestionarea unei provocari”. Acesta a subliniat ca are incredere ca liderii coaliției vor ramane uniți deoarece ”actuala majoritate este cea mai buna…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, afirma ca in coalitia aflata la guvernare sunt, de fapt, cinci componente, nu trei – referindu-se la USR si PLUS, dar si la ”nucleul PDL” din PNL. Kelemen Hunor a apreciat ca in orice coalitie discutiile sunt normale, insa diferentele de opinie nu se…

- Coalitia de guvernare a decis ca maine Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului sa respinga rapoartele de executie publica ale TVR si Radioului public, pe anii 2017, 2018 si 2019, reprezentand astfel primul pas pentru demiterea sefilor celor doua institutii, au declarat surse din coalitia de guvernare…

- O serie de proiecte de lege care au ținut capul de afiș al ziarelor și televiziunilor au ramas 'incuiate' prin sertarele comisiilor timp de ani de zile, in așteptarea unui moment politic prielnic pentru susținerea acestora. Aproximativ 500 de legi scrise de parlamentari au intrat pe „lista neagra”…

- Ca și PSD pe vremuri, pentru Coaliția de Centru-Dreapta Parlamentul e o simpla anexa a Guvernului, scrie Ion Cristoiu pe blogul personal. Punctul de plecare al articolului este votul final la Bugetul pe 2o21, despre care jurnalistul scrie ca „a fost sarbatorit de catre liderii coaliției de guvernare…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza cele mai noi conflicte și tensiuni din coaliția de guvernare și spune ca cele trei partide se ințeleg ca intr-o casnicie deja compromisa. "Din 23 decembrie 2021, de cind a fost investit Guvernul Florin Cițu, Coaliția de Guvernare e intr-o permanenta cearta…

- Grupul minoritatilor nationale, format din 18 deputati, a amenintat ca nu mai mai sustine in Parlament coalitia PNL-USR PLUS -UDMR din cauza abrogarii pensiilor speciale, sustin surse politice pentru „Adevarul” De altfel, Varujan Pambuccian, liderul acesteui grup, a votat alaturi de PSD motiunea simpla…