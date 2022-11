Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD, reunita luni in Consiliul Politic National, a decis, prin vot, ca senatorul Angel Tilvar este propunerea partidului pentru Ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu. Propunerea va fi trimisa premierului Nicolae Ciuca. Consiliul Politic National al PSD s-a reunit, luni, la sediul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Parlament, despre intentia PSD de a propune in coalitie un pret unic la energie, ca nu este el de vina si nici PSD ca „cineva” a vandut toata energia anul acesta si aproape 60% din energia pe anul viitor. El a precizat ca, pana acum, in loc […] The post…

- Marcel Ciolacu l-a rugat pe partenerul sau de coaliție, prim-ministrul Nicolae Ciuca, sa preia interimatul la ministerul Apararii pana cand PSD va nominaliza un ministru pentru acest portofoliu. Șeful PSD a scris pe Facebook, așa cum și-a dat și colegul sau de partid, Vasile Dincu, demisia, ca in urma…

- Liderii coaliției vorbesc depre introducerea pieței reglementate cu preț fix, de la 1 ianuarie 2023.In cadrul coaliției de guvernare PNL – PSD – UDMR s-a discutat in ultima perioada despre revenirea la o piața de energie reglementata.Liderii celor doua formațiuni, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, vor…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor considera ca ”Furtul intelectual nu e mai puțin important decat furtul material” in privința lucrarilor descoperite ca fiind plagiate. Unul dintre actualii lideri ai coaliției de guvernare crede ca orice plagiat trebuie condamnat. Intrebat despre acuzațiile de plagiat…

- Ligia Deca, consilierul lui Klaus Iohannis pe probleme de invațamant, ar putea fi noul ministru al Educației, dupa demisia lui Sorin Cimpeanu. Surse politice au declarat ca fostul ministru a discutat cu Klaus Iohannis inainte sa iși dea demisia. Conform acelorași surse, Cimpeanu a vorbit atat cu Klaus…

- PNL a acceptat varianta propusa de PSD. Factura la energie va fi raportata la consumul curent. Potrivit unor surse politice, decizia ca factura la energie sa fie raportata la consumul curent, și nu la consumul din anii trecuti, a fost luata dupa o discuție avuta de Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu.…

- Președintele Klaus Iohannis a ales, anul acesta de Ziua Marinei, sa se imbrace la costum, la fel ca toți ceilalți oficiali prezenți la festivitați. Chiar și premierul – general Nicolae Ciuca s-a imbracat la costum, și nu in uniforma militara. Ceilalți doi lideri ai coaliției, Marcel Ciolacu și Kelemen…