Coafuri la modă în 2022. Cum să îți aranjezi părul Coafuri la moda in 2022. Cum sa iți aranjezi parul Așa cum se intampla in moda, și trendurile de beauty sunt in continua schimbare. Mai ales daca vine vorba despre hairstyle. Iata ce tipuri de coafuri se poarta in 2022! Cum sa iți aranjezi parul pentru a fi la moda! Impletituri cool Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Chris Appleton (@chrisappleton1) Bucle lejere in nuanțe de aramiu Coc „Pammy” Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Chris Appleton (@chrisappleton1) Bucle „beach waves” Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

