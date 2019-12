Coafuri ale zonei intime care-i dau gata pe bărbaţi FOTO Inimioara, fluturas, sageata, floare, triunghi, fulger, stea, iepurasul Playboy și mustata lui Hitler sunt coafurile la moda pentru zona intima, scrie click.ro. Saloanele de cosmetica au astfel de șabloane, iar clientele nu stau pe ganduri ca sa le solicite. Coafura pubiana este din ce in ce mai extravaganta. Este clar ca nu se mai poarta de ani de zile stilul „padure virgina" al anilor '70. Din Orient a fost preluat epilatul total. Femeile de acolo sunt obligate de religie sa nu mai aiba par deloc intre picioare. Cine nu dorește nici un fir, se epileaza așa, altele prefera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

