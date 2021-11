Co-fondatorul TWITTER a decis să plece din COMPANIE. Care a fost motivul Dorsey, care a mai plecat de la Twitter in 2008, pentru a reveni in 2011 si a redeveni director executiv in 2015, este si fondator si director al companiei de servicii financiare Square."Dupa aproape 16 ani in care am jucat un rol in compania noastra, de la cofondator la CEO (...), am decis ca in sfarsit a venit timpul sa ma retrag", a scris Dorsey intr-un mesaj adresat angajatilor, asigurand totodata ca "a fost propria" sa decizie, desi nu a fost una usoara."Sunt trist, dar in acelasi timp fericit. Nu multe companii ajung la acest nivel si nu multi fondatori aleg companiile in defavoarea propriului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

