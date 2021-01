CNSU: Școlile rămân închise cel puțin până în februarie Școlile raman in regim de invațamant online cel puțin pana pe 8 februarie, decizia fiind inclusa intr-o hotarare de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența.”Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea activitaților didactice in sistem on-line pana la data de 7 februarie 2020, necesara emiterii ordinului de catre ministrul Educației”, a informat sambata CNSU. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, la finalul unei intalniri cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școlile ar trebui sa ramana inchise cel puțin inca doua saptamani, propune Comitetul Național pentru Situații de Urgența.Specialiștii din cadrul comitetului propun ”suspendarea activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea activitaților…

- Școlile de vara reprezinta o solutie corecta pentru recuperarea orelor pierdute pe parcursul crizei sanitare, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii AUR. "Au fost propuse masuri precum scoli de vara, in care sa poata fi recuperat intr-o maniera sintetica…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta o OUG pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie, dar a afirmat ca isi doreste ca semestrul al doilea sa se deruleze „in maniera clasica”. „Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea…

- Ministrul Educației a anunțat ca o situație despre cați profesori sunt dispuși sa se vaccineze va fi gata la jumatatea lunii ianuarie.„Am cerut in intreg sistemul de educație, prin inspectoratele școlare și universitați, situatia personalului didactic, auxiliar nedidactic care are disponibilitate de…

- Ministrul Educației a anunțat ca școlile nu se vor deschide la finalul vacanței de iarna. Acesta ia in considerare prima parte a lunii februarie pentru reinceperea cursurilor in interiorul unitaților de invațamant. Masura aceasta oricum nu s-ar aplica tuturor elevilor. CARE ar fi condițiile pentru o…

- Din cauza creșterii numarului de persoane cu COVID-19 , autoritațilie au decis amanarea deschiderii școlilor și a gradinițelor pana in ianuarie 2021. Astfel, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptate luni, 7 decembrie, și semnate de premierul demisionar, Ludovic…

- Incepand de luni, 9 noiembrie, școlile și gradinițele din Vaslui vor fi inchise timp de 30 zile, urmand ca elevii și preșcolarii sa susțina cursurile doar in mediul online. Vor ramane, insa, deschise creșele și after school-urile, chiar daca in propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a facut publica vineri dimineața hotararea 52 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența prin care sunt propuse restricții timp de 30 de zile. Hotararea Comitetului trebuie aprobata printr-o hotarare de guvern pentru a intra in vigoare. De remarcat ca hotararea…