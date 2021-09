CNSU relaxează restricțiile anti-COVID pentru persoanele vaccinate. Ce modificări au fost adoptate azi Copiii intre 6 și 12 ani nu ai trebuie sa prezinte un test COVID-19, iar magazinele și restaurantele nu se vor mai inchide la 18.00 in localitațile cu incidența de peste 4 la mie, ci la peste 6 la mie. Vom folosi green-pass-ul la mall, potrivit hotararii CNSU. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a […] Articolul CNSU relaxeaza restricțiile anti-COVID pentru persoanele vaccinate. Ce modificari au fost adoptate azi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care crește la 6 la mie pragul incidenței COVID la care se inchid magazinele la ora 18:00 și la care se introduce carantina de weekend. In hotarare sunt prezente și masurile de scutire de carantina pentru persoanele vaccinate, precum și…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 Astfel, crește pragul incidenței cumulate la 14 zile de la care se aplica masura interzicerii circulației persoanelor in…

- Se schimba total regulile de pandemie. Persoanele vaccinare vor putea iesi din casa fara restrictii, chiar daca localitatile lor intra in carantina, la incidenta de peste 6 la mie, nu peste 4 la mie, asa cum este acum. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, principalele modificari propuse prin acest proiect de hotarare vizeaza: a) cresterea pragului incidentei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care crește la 6 la mie pragul incidenței COVID la care se inchid magazinele la ora 18:00 și la care se introduce carantina de weekend. In hotarare sunt prezente și masurile anunțate azi de premierul Florin Cițu – scutirea de carantina…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi Hotararea numarul 70, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați din anumite domenii…

- In fața semnalelor din ce in ce mai ingrijoratoare privind extinderea pandemiei de COVID-19, Guvernul Romaniei prin Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea nr. 70 de astazi, 16 septembrie. Practic, sunt prezentate in funcție de diferite scenarii care sunt restricțiile de care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi Hotararea numarul 70, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați din anumite domenii…