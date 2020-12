Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de vineri, 20 noiembrie 2020, Hotararea numarul 55. Prin aceasta hotarare a fost actualizata lista țarilor și zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Lista țarilor/zonelor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 2 noiembrie, Hotararea cu numarul 51. Prin aceasta Hotarare a fost actualizata lista statelor și zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Lista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 2 noiembrie, Hotararea cu numarul 51.Prin aceasta Hotarare a fost actualizata lista statelor și zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anunțat luni ca un milion de copii din Romania invața in sistem exclusiv online, in contextul limitarii raspandirii coronavirusului. Oficialul a facut apel la inspectorii școlari generali și catre inspectorii școlari sa intensifice activitatea de monitorizare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, o hotarare ce stabilește care sunt excepțiile de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic. ​Hotararea mai stabilește suspendarea zborurilor spre și dinspre Romania,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 23 septembrie, Hotararea numarul 46 privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020. Astfel, CNSU a decis ca activitatea…

- Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare se suspenda in perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfasura exclusiv in sistem online, potrivit comunicatelor oficiale. De…

- Documente atasate: Trei zile de cursuri online pentru elevi in preajma alegerilor locale Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 23 septembrie, Hotararea numarul 46 privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate…