- Certificatul verde Covid-19 care atesteaza vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala a unei persoane va fi necesar in localitațile care au o incidența de infecții cu coronavirus intre 3 și 6 la mia de locuitori pentru localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole, piscine.

- Autoritațile se gandesc la introducerea certificatului verde, dupa modelul altor state, pentru a nu mai inchide activitațile economice la o rata de infectare de peste 3 la mie. In primul rand, trebuie sa fie adoptata hotararea CNSU, ca apoi sa fie hotarare de guvern in ședința de guvern. „Nu vreau sa…

- Romania se pregatește pentru introducerea certificatului verde pentru accesul in restaurante sau la evenimente daca rata de infectare trece de 3 la mie. Premierul Florin Cițu spune ca o decizie in acest sens se va lua in curand, probabil chiar saptamana viitoare. Nu vreau sa mai inchidem activitațile…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…

- In aceste momente are loc o videoconferinta avand ca subiect masurile dispuse pentru inceperea noului an scolar.Florin Citu a convocat, duminica, o videoconferinta cu prefectii si directorii DSP, pe tema inceperii noului an scolar.Sedinta are in prim plan discutii despre siguranta sanitara a elevilor,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi prelungirea starii de alerta la nivel national pentru alte 30 de zile, incepand cu 12 iulie. Masurile de prevenire si control in vigoare acum se vor aplica in continuare, cu unele modificari. Cea mai importanta este extinderea de la 90 la 180 de zile a…

- Redeschiderea targurilor și talciocurilor, program pana la 2 noapte pentru terase și creșterea numarului de participanți la evenimente private, toate acestea fac parte din noul set de masuri de relaxare discutat joi in ședința de guvern, potrivit G4Media și ProTV . Masurile vor fi aprobate prin hotarare…