- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat marți o hotarare privind abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința pentru a adopta hotararea pentru prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. In document, CNSU propune accesul in marile spații comerciale și pentru persoanele care nu dețin un certificat Covid. “Se propune ca prin excepție de la prevederile…

- Grupul de suport tehnic pentru riscuri epidemiologice de la nivelul Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste luni pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19 la nivelul Capitalei.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, vineri, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de COVID-19. Textul integral al hotararii: HOTARAREA nr. 4 din 14.01.2022 pentru aprobarea Listei cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta…

- Pandemia se agraveaza in Romania, releva datele transmise, duminica, 9 ianuarie, de autoritațile sanitare. Peste 4700 de cazuri noi de infectare au fost confirmate in ultimele 24 de ore, adica de sambata pana duminica. Situația este cu atat mai ingrijoratoare cu cat, de regula, in zilele de weekend,…

- Persoanele vaccinate care sunt contact direct ai unui caz COVID-19 confirmat sau care vin dintr-o tara de risc epidemiologic vor trebui sa intre in carantina pentru 5 zile, a decis vineri Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). CNSU a modificat regulile pentru carantina in Romania. „Carantinarea…

- GCS: Testarea elevilor NU a fost suspendata, au fost schimbate temporar zilele in care va avea loc GCS: Testarea elevilor NU a fost suspendata, au fost schimbate temporar zilele in care va avea loc In cursul serii de duminica, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat faptul ca tranșa de teste pentru…