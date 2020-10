CNSAS a verificat mai multi alesi locali din Constanta. Ce verdicte au primit (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost emise Ordine ale Prefectului Judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, privind convocarea consilierilor locali declarati alesi la 27 septembrie 2020Ieri, 26 octombrie, au fost emise Ordine ale Prefectului Judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, privind convocarea consilierilor locali declarati…

- Dupa mai multe contestatii, magistratii de la Judecatoria Medgidia au decis validarea consilierilor locali din Castelu alesi pe 27 septembrie Consiliul Local Castelu este dominat de alesi de la PMP, urmati de consilierii PNL. PSD are doar doua mandateDupa mai multe contestatii, magistratii de la Judecatoria…

- Astazi, 6 octombrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a transmis ca a fost constatata starea de incompatibilitate, respectiv, conflictul de interese administrativ in cazul a doi alesi locali din judetul Constanta.Concret, este vorba despre Lucian Constantin, viceprimarul din Nicolae Balcescu, ce…

- Colegiul a infirmat notele de constatare si a dispus eliberarea unor adeverinte din care sa rezulte ca persoanele verificate nu au avut calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.In acord cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24 2008 privind accesul la propriul…

- Colegiul National Militar (CNM) "Alexandru Ioan Cuza", a organizat, vineri, ceremonia aniversara la implinirea a 139 de ani de existenta, prilej cu care seful Marinei Militare, contraamiral dr. Mihai Panait, a inmanat Drapelul de Lupta al liceului militar din Constanta, informeaza un comunicat de…

- Consiliul local al municipiului Constanta se reuneste in sedinta ordinara, in ultima zi a lunii august 2020, de la ora 15:00 Pe ordinea de zi suplimentara se afla un proiect, privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui teren situat in municipiul Constanta, bd. Mamaia nr.286 La baza proiectului…

- Marcel Ciolacu a fost ales sambata presedinte al PSD cu 1.310 voturi. La finalul evenimentului, acesta a declarat ca obiectivul PSD este sa castige alegerile locale, subliniind ca isi asuma decontul pentru un eventual esec. Totodata, Ciolacu a raspuns si la criticile lui Dumitru Buzatu, afirmand ca…

- Actualul viceprimar al Constantei a confirmat ca nu se mai afla pe listele pentru CLM.Unul dintre viceprimarii Constantei, Dumitru Babu, nu va mai candida la alegerile locale din acest an.Zvonul se adevereste o data cu finalizarea listei de alesi locali care vor insoti candidatura lui Decebal Fagadau…